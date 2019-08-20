Ценам на свинину предсказали резкое падение

Оптовые цены на свинину на внутреннем российском рынке стабильно снижаются. Сейчас они ниже среднесложившихся прошлогодних на пять процентов, а концу года разница может достигнуть десяти процентов. Розница прочувствует падение в меньшей степени и не сразу. Таким прогнозом поделился гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев, передает РИА Новости.

По его словам, ценовой пик конца июля и начала августа пройден и стоимость свинины на оптовом рынке уже падает. До покупателей снижение полноценно дойдет через три-четыре месяца. «Между тем, снижение оптовых цен прекращает давление на розничные цены, поэтому продавцы сейчас делают все больше акций и скидок по такой продукции», — отметил Ковалев.

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Глава НСС объяснил тенденцию увеличением производства и ростом конкуренции. За первое полугодие текущего года в России произведено 2,33 миллиона тонн, что на 4,1 процента больше, чем год назад. Растет и экспорт свинины — с 9 тысяч тонн в 2013 году до 84 тысяч тонн в 2018-м. А вот импорт за тот же период значительно упал — с 1,2 миллиона до 86 тысяч тонн.

Ковалев не исключил, что ситуация постоянного роста в перспективе может привести и к серьезному обвалу цен, что станет угрозой для отрасли, но распространение африканской чумы свиней в Китае снижает такую вероятность.

Россияне за последний год стали употреблять меньше мяса. С июля 2018-го по июль 2019 года они купили на 4,3 процента меньше мясных продуктов. При этом продажи свинины снизились ниже среднего — только на три процента. Сильнее всего пострадал рынок говядины. Ее куплено на семь процентов меньше.

Ранее сообщалось, что цены на красное мясо по всему миру могут значительно возрасти из-за введения нового акциза. Вариант повышения НДС на него с 7 до 19 процентов сейчас рассматривают в Германии. Власти намерены сократить потребление вредного продукта, который, как уверяют медики, повышает шансы развития сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает вероятность инсульта, диабета и развития рака. Специалисты Оксфордского университета подсчитали, что уменьшение этого продукта в рационе предотвратит шесть тысяч смертей в год и сократит траты на здравоохранение на 850 миллионов долларов.

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