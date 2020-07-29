России оказались не нужны иностранные свиньи: импорт в по итогам первого полугодия 2020-го сократился на 98 процентов — до одной тысячи тонн. Как сообщает газета «Коммерсантъ», до этого поставки достигали 100 тысяч тонн ежегодно. Согласно подсчетам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в денежном выражении объем поставок сократился со 170 до 3 миллионов долларов.

Среди причин эксперты называют повышение привлекательности азиатских рынков для мировых экспортеров. Кроме того, с этого года в России начали действовать 25-процентные пошлины на ввоз мяса. Получается, что в 2020-м Россия обойдется без иностранной свинины впервые за 30 лет. Импорт вытесняется продукцией собственного производства: за полгода показатель вырос на 12,6 процента. На фоне систематического снижения оптовых цен поставщики переключились на другие рынки.

Россия тоже экспортирует мясо в Азию. В текущем году поставки могут вырасти на 50 процентов. Экспорт увеличится за счет расширения присутствия на рынке Вьетнама и Азии в целом: внутреннее производство там страдает из-за африканской чумы свиней.