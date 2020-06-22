Россия нарастит экспорт мяса в Азию

Россия в 2020 году может нарастить экспорт мяса на 50 процентов. Это произойдет в основном за счет расширения присутствия на азиатских рынках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Национального рейтингового агентства.

Согласно прогнозу, поставки свинины, говядины и субпродуктов могут вырасти на 60 процентов, а мяса птицы — на 54 процента. По оптимистичному сценарию, поставки вырастут и на 80-100 процентов.

Экспорт увеличится за счет расширения присутствия на рынке Вьетнама и Азии в целом: внутреннее производство там страдает из-за африканской чумы свиней. Уточняется, что в прошлом году по этой причине Китай сократил производство свинины более чем на 21 процент.

По мнению экспертов, рост экспорта мяса позволит избавить российский внутренний рынок от излишней продукции, которая давит на цены. В сравнении с январем 2019 года цены на мясо на оптовом рынке упали на 10–15 процентов, что негативно сказывается на рентабельности производства.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Международная кооперация и экспорт», включающий в себя несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



