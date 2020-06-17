В Башкирии проверят готовность предприятий-экспортеров

В Башкирии проверят готовность к приемке нового урожая предприятий, активно задействованных в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает агентство «Зерно Он-Лайн».

Проверке подвергнутся 37 предприятий, в том числе элеваторы, маслоэкстракционные и сахарные заводы. Комиссия начнет свою работу 25 июня. В ее состав вошли представители Минсельхоза Башкирии, республиканского управления Россельхознадзора, районных администраций, а также других федеральных органов.

Доля данных предприятий, как указывает агентство, в общей структуре экспорта в прошлом году составила 75 процентов.

Проект «Международная кооперация и экспорт» включает несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!