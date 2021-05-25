В Китае тучных свиней обвинили в обрушении цен на мясо. Как сообщает Bloomberg, фермеры стали откармливать животных так, что они вырастают вдвое больше обычного размера. Они надеются, что большие животные начнут приносить более высокую прибыль, если цены восстановятся.

Торговец свиньями из провинции Шэньси рассказал агентству, что многие свиньи, которых он покупает, весят более 200 килограммов по сравнению с их обычным размером около 125 килограммов. «Некоторые фермеры держат своих крупных свиней в надежде на рост цен», — объяснил он.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

При этом с начала года оптовые цены на свинину упали на 40 процентов. Это произошло на фоне вялого внутреннего спроса, увеличения импорта и вспышек африканской чумы свиней. Игроки рынка уверены, что цены еще не достигли дна и продолжат падать по крайней мере до 2023 года.

Заведующий отделом инфекционных заболеваний свиней Харбинского научно-исследовательского ветеринарного института Цю Хуадзи считает, что «сверхразмерные» свиньи отчасти виноваты в падении цен на мясо.

Многие фермеры стараются побыстрее продать таких животных, поскольку их слишком дорого кормить. «Падение цен на свинину и высокие цены на кукурузу дают плохую отдачу от этих крупных свиней, поскольку они едят больше», — признался один из них.

Пик распространения африканской чумы свиней в Китае пришелся на 2018-2019 годы. В 2020-м произошла новая вспышка, погибли свыше восьми миллионов животных. Хотя внутренние цены на свинину в последние месяцы снизились, ожидается, что объемы импорта останутся высокими, а дефицит предложения будет сохраняться до конца года.