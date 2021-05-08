Цены на свинину отказались снижать из-за любителей шашлыков

В России отказались снижать цены на свинину. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Национальную мясную ассоциацию.

Руководитель организации Сергей Юшин заявил, что удешевление отменили после начала майских праздников из-за любителей шашлыков, предпочитающих использовать свинину для приготовления блюда.

Также в Национальной мясной ассоциации сообщили, что из-за ситуации с болезнями животных цены на мясо могут быть волатильны.

1 мая сообщалось, что Росстат с конца марта отмечает рост цен на свинину, кроме бескостного мяса, на 1,7 процента, с конца 2020 года — на 4,3 процента. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев назвал рост цен на нее сезонным и ежегодным.

В свою очередь, Юшин увидел причину подорожания мяса с окончанием Великого поста, совпавшего в этом году с длительными майскими праздниками. Он ожидает окончания роста цен по мере увеличения предложения свинины и мяса птицы.

Ранее аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» выяснили, что шашлычный набор за год вырос в цене на 25 процентов. Чтобы приготовить шашлык этой весной, россияне должны потратить в среднем 1958 рублей.