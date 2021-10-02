В Подмосковье четверо мигрантов избили пассажира электрички и попали на видео

В Подмосковье мигранты избили пассажира электрички на платформе Поварово. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах четверо мужчин избивают одного. Пассажира пытают из-за предположительной кражи. Мигранты наносят удары ногами, при этом потерпевший лежит на платформе и раздет по пояс. Избитый кричит: «Я не брал!».

«Приехала электричка на Москву, его, я так понимаю, просто оттуда выперли и раздели. Я услышала крики, подошла, и такая картина. Молодой человек уже еле живой, по голове ногами получает», — рассказала очевидица произошедшего.

По ее словам, позже на место происшествия приехала полиция, а избитого мужчину госпитализировали.

Ранее в Подмосковье 20-летний уроженец Средней Азии угрожал ножом 16-летнему подростку из-за замечания. 20-летний мигрант зашел в подъезд дома, где сломал почтовые ящики и разбросал письма. Это увидел подросток и сделал мужчине замечание — в ответ уроженец мигрант достал нож и начал угрожать.