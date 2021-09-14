Мигрант угрожал ножом российскому подростку из-за замечания

В Подмосковье мигрант угрожал ножом подростку, который сделал ему замечание

В Подмосковье уроженец Средней Азии угрожал ножом 16-летнему подростку из-за замечания. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Домодедово. 20-летний мигрант зашел в подъезд дома, где сломал почтовые ящики и разбросал письма. Это увидел подросток и сделал мужчине замечание — в ответ уроженец Средней Азии достал нож и начал угрожать.

Как сообщили в МВД, подростку удалось сбежать. Мигрант был задержан.

Ранее в Ленинградской области в городе Луга мигранты устроили драку с поножовщиной. Один из дебоширов праздновал день рождения. Во время праздника из-за ссоры именинник напал на одну из присутствовавших и ударил ее ножом в ногу.