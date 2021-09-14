Общежитие с мигрантами закроют после убийства пенсионерки в Подмосковье

Власти будут требовать закрыть общежитие с мигрантами в подмосковной деревне Бужаниново после убийства пенсионерки. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своем Instagram-аккаунте.

«Убита пожилая женщина. Она должна была вернуться с дачного участка домой, но так и не пришла. Сын инициировал поиски. И в лесополосе недалеко от Бужанинова было найдено ее бездыханное тело», — написал он. По словам Токарева, полиция задержала двоих граждан Таджикистана, которые жили и работали на строительстве частного дома.

Токарев подчеркнул, что теперь «свой праведный гнев жители Бужанинова готовы направить на всех мигрантов». При этом он призвал остановиться, поскольку линчевать всех, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию.

«Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия», — подчеркнул глава округа, пообещав следить за действиями полиции и держать под контролем расследование преступления.

Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.