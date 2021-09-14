Россияне вышли на протест из-за изнасилования и убийства женщины мигрантами

В селе Бужаниново россияне собрались у общежития мигрантов после убийства пожилой женщины

В подмосковном селе Бужаниново в городском округе Сергиев Посад россиян собрались у общежития, где проживают мигранты, после сообщений об изнасиловании и убийстве пожилой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, около 200 жителей села вышли на улицы, чтобы выразить протест и потребовать наказания для мигрантов, которые надругались и убили пожилую женщину.

Местные также рассказали, что в селе серьезные проблемы с гастарбайтерами, они пристают даже школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Гибель женщины стала последней каплей. Cобравшиеся не расходятся и требуют встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

По данным ТАСС, в воскресенье, 12 сентября, в полицию поступило сообщение от россиянина о пропаже матери. Он заявил, что женщина ушла с дачи в СНТ «Магистраль-2» и не вернулась домой.

После этого в ночь на понедельник неизвестные пытались сломать дверь в общежитие, где живут мигранты Источник ТАСС в правоохранительных органах О протестах россиян в Бужаниново

Задержание подозреваемых

Старший помощник областного главка Следственного комитета Ольга Врадий РИА Новости сообщила, что были задержаны двое иностранных граждан по делу изнасиловании и убийстве пенсионерки.

По «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения Ольга Врадий О задержании подозреваемых в убийстве

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов проверят законность нахождения подозреваемых на территории России и дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в стране.

В ходе расследования следствие также изучит информацию СМИ о причастности подозреваемых к другим преступлениям.

Ужесточение контроля

В последнее время контроль за мигрантами в России резко ужесточился после серии драк с их участием в Москве и Подмосковье. Кроме того, по данным МВД, из России за шесть месяцев 2021 года выслали 8,6 тысячи мигрантов.

8600 мигрантов Выслали за первые шесть месяцев 2021 года

Так, в ночь на 13 июля в московском районе Кузьминки произошла драка с участием более ста мигрантов. Конфликт произошел из-за девушек. Трое уроженцев Киргизии, работающих курьерами, увидели своих землячек в компании таджиков и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на них с ножом.

Затем 6 августа произошли сразу две массовые драки в Мытищах и Одинцове. Первая произошла между 40 мигрантами, в ходе второго конфликта десятки людей устроили потасовку на территории жилого комплекса «Одинбург», некоторые из них были вооружены ножами.

После этого российские власти предложили сразу несколько инициатив. Так, заместитель председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил увеличить размер административного наказания за мелкое хулиганство.

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Политик считает, что штрафы в размере от 500 до тысячи рублей не могут быть сдерживающим фактором и не останавливают от участия в драке. Поэтому он считает необходимым увеличить штрафы за это нарушение в пять раз, до пяти тысяч рублей.

Кроме того, в МВД для трудовых мигрантов, а также иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней введут обязательную дактилоскопию с 29 декабря. Так российские власти могут контролировать соблюдение требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства и за выдачей иностранным гражданам соответствующего сертификата.

Позднее в МВД сообщили, что с 29 декабря мигрантам начнут выдавать пластиковые карты, в которые будет встраиваться электронный носитель с данными о прохождении дактилоскопии и фотографии. Такие карты выдадут при наличии технической возможности. Если же ее нет, то в карте электронного носителя не будет.