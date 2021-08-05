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Для трудовых мигрантов в России введут обязательную дактилоскопию

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Для трудовых мигрантов, а также иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, введут обязательную дактилоскопию с 29 декабря 2021 года согласно вступающему в силу федеральному закону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В МВД отметили, что данный закон также предусматривает контроль за соблюдением требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства и за выдачей иностранным гражданам соответствующего сертификата. Кроме того, планируется введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.

Ранее в пресс-службе МВД по итогам встречи первого замглавы ведомства Александра Горового с послами иностранных государств заявили, что на сегодняшний день в России нелегально находится более 700 тысяч выходцев из государств — участников СНГ.

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