В МВД раскрыли количество нелегальных мигрантов из стран СНГ в России

В Министерстве внутренних дел (МВД) России раскрыли количество нелегально находящихся в стране мигрантов из стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день в тени продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств — участников СНГ», — заявили в пресс-службе МВД по итогам встречи первого замглавы ведомства Александра Горового с послами иностранных государств.

Кроме того, Горовой напомнил, что в апреле 2021 года на пленарном заседании межправительственной ассамблеи государств — участников СНГ обозначили необходимость проведения просветительской работы с иностранцами, которые незаконно находятсна территории России. Проводить ее нужно для урегулирования правового статуса иностранцев.

Тогда МВД выступило с инициативой, которая позволила продлить сроки действия временных мер. Иностранцы смогли до 30 сентября 2021 года включительно обращаться в органы внутренних дел с оформлением документов для постановки на миграционный учет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил влияние мигрантов на увеличение инфляции. По мнению градоначальника, отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции. Вместе с тем, отметил мэр, бизнес адаптируется, а объемы работ не только не уменьшились, но и выросли.