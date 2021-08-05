Россия
 
Последние новости
Российский суд признал опального инвестора из США виновным в растрате
В МИД назвали последствия отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
Девушка опубликовала список подарков на день рождения и разозлила людей
Минздрав назвал шесть вызывающих беспокойство из-за коронавируса регионов России
Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян
Путин описал ситуацию с коронавирусом в России словами «все уже устали»
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Стали известны подробности нападения на актера из «Интернов» в Москве 
Пьяная россиянка выбросила годовалого ребенка из окна
Sony начала зарабатывать на PlayStation 5
Новости партнеров
Прослушать новость

В МВД раскрыли количество нелегальных мигрантов из стран СНГ в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Министерстве внутренних дел (МВД) России раскрыли количество нелегально находящихся в стране мигрантов из стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день в тени продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств — участников СНГ», — заявили в пресс-службе МВД по итогам встречи первого замглавы ведомства Александра Горового с послами иностранных государств.

Кроме того, Горовой напомнил, что в апреле 2021 года на пленарном заседании межправительственной ассамблеи государств — участников СНГ обозначили необходимость проведения просветительской работы с иностранцами, которые незаконно находятсна территории России. Проводить ее нужно для урегулирования правового статуса иностранцев.

Тогда МВД выступило с инициативой, которая позволила продлить сроки действия временных мер. Иностранцы смогли до 30 сентября 2021 года включительно обращаться в органы внутренних дел с оформлением документов для постановки на миграционный учет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил влияние мигрантов на увеличение инфляции. По мнению градоначальника, отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции. Вместе с тем, отметил мэр, бизнес адаптируется, а объемы работ не только не уменьшились, но и выросли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков прокомментировал конфликт чеченцев с росгвардейцами в Симферополе
МВД запретит въезд в Россию участвовавшим в массовых драках мигрантам
Около сотни мигрантов в Москве устроили массовую драку и попали на видео