Песков прокомментировал конфликт чеченцев с росгвардейцами в Симферополе

В Кремле видели сообщения о недавнем конфликте чеченцев с росгвардейцами в Симферополе, однако эти вопросы находятся в компетенции правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в пятницу, 30 июля.

Он также добавил, что о подобных частных инцидентах главе государства не докладывают. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», — сказал Песков.

29 июля издание «Подъем» сообщило, что росгвардейцы попытались пресечь массовую драку между местными жителями и группой чеченцев, но в итоге стычка переросла в конфликт с силовиками. Кадры драки попали на видео.

В тот же день в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием 70 мигрантов. В результате пострадали два человека.

