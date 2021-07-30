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Песков прокомментировал конфликт чеченцев с росгвардейцами в Симферополе

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Фото: Globallookpress.com

В Кремле видели сообщения о недавнем конфликте чеченцев с росгвардейцами в Симферополе, однако эти вопросы находятся в компетенции правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в пятницу, 30 июля.

Он также добавил, что о подобных частных инцидентах главе государства не докладывают. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», — сказал Песков.

29 июля издание «Подъем» сообщило, что росгвардейцы попытались пресечь массовую драку между местными жителями и группой чеченцев, но в итоге стычка переросла в конфликт с силовиками. Кадры драки попали на видео.

В тот же день в Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием 70 мигрантов. В результате пострадали два человека.

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