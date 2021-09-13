В российском селе мигранты изнасиловали и убили 65-летнюю женщину

Baza: в Бужаниново 200 человек потребовали наказать мигрантов за убийство и изнасилование

В российском селе Бужаниново под Сергиевым Посадом около 200 человек вышли на улицы с требованием наказать гастарбайтеров, изнасиловавших местную 65-летней жительницу и убивших ее. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, в селе есть большая проблема с мигрантами. Они пристают даже к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Случай с пенсионеркой стал последней каплей для людей.

По данным Telegram-канала, сейчас к месту собрания подтягивают сотрудников полиции и ОМОНа.

6 сентября 2021 года в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Позднее в заброшенном доме были найдены тела девочек. В течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. В изнасиловании и убийстве сознался 41-летний Виктор Пестерников, его арестовали на два месяца.