Погибшие школьницы из Киселевска первые заговорили с предполагаемым убийцей

Следователи предварительно восстановили обстоятельства похищения десятилетних девочек из Киселевска. Предполагается, что школьницы первыми заговорили с мужчиной, который в настоящее время обвиняется в их убийстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

По версии следствия, десятилетние девочки возвращались по дороге домой из школы, когда увидели 41-летнего Виктора Пестерникова, у которого попросили семечек. В состоянии алкогольного опьянения мужчина предложил девочкам дойти до магазина, чтобы купить там сладости и корм для птиц, школьницы согласились.

«Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости», — отметили в пресс-службе.

В заброшенном доме, который стал временным убежищем для Пестерникова, мужчина употребил алкоголь и изнасиловал школьниц. Затем россиянин задушил десятилетних девочек, опасаясь, что они кому-то расскажут о случившимся. «[Он] забросал их тела матрасами и ушел на работу», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранители назначили ряд экспертиз. В частности, обвиняемому в преступлении будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, стражам порядка предстоит установить, в каких условиях проживали погибшие девочки.

6 сентября 2021 года в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве двух школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции. Тела детей были обнаружены в заброшенном доме. Подозреваемый сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек. 9 сентября, ему было предъявлено обвинение. Пестерникова арестовали на два месяца.