Место убийства школьниц в Киселевске попало на видео

Заброшенный дом подозреваемого в убийстве школьниц в Киселевске попал на видео

Заброшенный дом, в котором были убиты две 10-летние девочки, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Подъем».

На записи видны заросший участок и старый дом подозреваемого. В комнатах — сломанные вещи, перевернутый матрас, оторванные карнизы и плинтуса. На столе остались пустые чашки и упаковка от закуски.

Как отмечает РЕН ТВ, об этом месте знали многие местные жители. По словам матери одного из мальчиков, который в день убийства был в компании школьниц, родители постоянно прогоняют детей из заброшенного дома. «У него там подушки, одеяла, стульчики», — рассказала журналистам россиянка. Мужчина заманивал туда детей, предлагая газировку и сладости.

Подозреваемого в расправе над школьницами задержали. Им оказался 41-летний житель города Мыски, который уже отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже школьниц. Было возбуждено уголовное дело.

