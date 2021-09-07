Еще двое детей находились с убитыми в Кузбассе школьницами перед похищением

Еще два мальчика находились с убитыми в Киселевске девочками до встречи с похитителем

Еще два мальчика были в компании убитых в Киселевске (Кемеровская область) школьниц до их похищения. Об этом рассказала их соседка Ксения, передает телеканал РЕН ТВ.

По словам женщины, ее старший сын находился вместе с девочками. Однако после встречи с мужчиной он не пошел к нему, а вернулся домой и рассказал подробности.

«Ребятишки гуляли с моим сыном. Там был какой-то дядя Витя с ними, которого сейчас нашли. Он сознался, девочек показал. Сын домой прибежал, а они, получается, ушли с ним. Он последним их видел», — поделилась она.

Сначала подозреваемый угощал детей газировкой, чипсами, а потом позвал к себе домой, уточнила соседка девочек. Ксения добавила, что очень близко с семьями школьниц не знакома, но ее дети хорошо общались с одной из убитых.

Ранее мать еще одного выжившего после встречи с подозреваемым в убийстве школьниц в Киселевске мальчика рассказала, при каких обстоятельствах дети пошли к нему домой.

Следователи подтвердили обнаружение тел двух пропавших девочек и задержание подозреваемого в расправе над школьницами. Им оказался 41-летний житель города Мыски, который уже отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже школьниц. Было возбуждено уголовное дело.