Мать одной из убитых российских школьниц обнаружили пьяной после пропажи девочек

Волонтеры пришли к матери одной из убитых школьниц в Кузбассе и обнаружили ее пьяной

Мать убитой в Кузбассе Насти Феслер узнала о пропаже дочери утром во вторник, 7 сентября. Женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, разбудили волонтеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, россиянка даже не заметила, как дочь не вернулась из школы. В поисках девочек участвовал только ее старший брат и родители второй пропавшей одноклассницы Ульяны Дегтярь.

Когда волонтеры пришли домой к матери Насти, она была пьяной и ничего не помнила. Известно, что она отсыпалась.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили обнаружение тел 10-летних девочек. В ведомстве заявили, что подозреваемым в расправе над школьницами оказался 41-летний житель города Мыски. Ранее он отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера.