Россия
 
Последние новости
Шойгу прокомментировал гибель главы МЧС Зиничева
Москва попала в рейтинг лучших городов мира
Власти оценили состояние дома после взрыва газа в Подмосковье
59-летняя ведущая Первого канала раскрыла секрет энергичности
Власти Китая потребовали от знаменитостей перестать «поклоняться деньгам»
На Украине инициировали санкции против причастных к сооружению Крымского моста
Младенец попал в больницу в результате ДТП в Москве 
Названо число пропавших без вести после взрыва в жилом доме в Подмосковье
В России выпустят «тайные» «УАЗ Патриот»
Раскрыты обстоятельства смерти первого убитого на войне в Афганистане американца
Новости партнеров
Прослушать новость

Сосед рассказал о семье одной из убитых в Киселевске школьниц

Сосед заявил, что в семье одной из убитых в Киселевске школьниц были конфликтные родители
Перейти в «Мою Ленту»
Стихийный мемориал возле школы в Киселевске, где учились две убитые девочки
Стихийный мемориал возле школы в Киселевске, где учились две убитые девочки
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

В семье одной из убитых в Киселевске Кемеровской области девочек, десятилетней Ульяны, было трое детей, старшему ребенку уже 23 года. Подробности рассказал их сосед, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Погибшая девочка была самой младшей в семье. Средний сын учится в спецшколе, а старший сын живет отдельно и не общается с родителями. Он постоянно конфликтовал с родителями, так как они не давали ему спокойно жить.

Кроме того, родители Ульяны часто сидели без работы, из-за чего ходили к соседям, чтобы занять денег на еду. При этом ее мать работает в котельной и является председателем родительского комитета в школе.

«Нельзя сказать, что они злоупотребляли спиртным. Просто были не устроены», — объяснил сосед.

О смерти двух девочек стало известно 7 сентября. По подозрению в их убийстве был задержан 41-летний Виктор Пестерников. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению, однако позже сознался и показал место, где спрятал тела.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Кузбасса отреагировали на гибель двух десятилетних школьниц
Соседка рассказала о семье одной из убитых в Киселевске десятилетних девочек
Жительница Киселевска рассказала о подозреваемом в убийстве десятилетних девочек