Сосед рассказал о семье одной из убитых в Киселевске школьниц

Сосед заявил, что в семье одной из убитых в Киселевске школьниц были конфликтные родители

В семье одной из убитых в Киселевске Кемеровской области девочек, десятилетней Ульяны, было трое детей, старшему ребенку уже 23 года. Подробности рассказал их сосед, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Погибшая девочка была самой младшей в семье. Средний сын учится в спецшколе, а старший сын живет отдельно и не общается с родителями. Он постоянно конфликтовал с родителями, так как они не давали ему спокойно жить.

Кроме того, родители Ульяны часто сидели без работы, из-за чего ходили к соседям, чтобы занять денег на еду. При этом ее мать работает в котельной и является председателем родительского комитета в школе.

«Нельзя сказать, что они злоупотребляли спиртным. Просто были не устроены», — объяснил сосед.

О смерти двух девочек стало известно 7 сентября. По подозрению в их убийстве был задержан 41-летний Виктор Пестерников. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению, однако позже сознался и показал место, где спрятал тела.