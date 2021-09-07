Соседка рассказала о семье одной из убитых в Киселевске десятилетних девочек

Соседка: в семье погибшей девочки из Киселевска было минимум пять детей, двое умерли

В семье одной из убитых в Киселевске Кемеровской области девочек, десятилетней Анастасии, было минимум пять или шесть детей, двое из них недавно погибли. Подробности рассказала их соседка Юлия, ее слова приводит Mash Siberia.

По мнению женщины, мать якобы напоила одного ребенка отравленным молоком, второго избила до смерти. «Мама в неадекватном состоянии», — рассказала она.

Юлия также сообщила, что женщина употребляет наркотические вещества и редко появляется дома — их воспитанием занимается бабушка. При этом 6 сентября никто не заметил, что Настя пропала.

Ранее сообщалось, что мать Насти узнала о пропаже дочери с утра 7 сентября — женщина была пьяна, ее разбудили волонтеры, занимавшиеся поисками девочки. На момент беседы с ними она ничего не помнила.

Жительница Киселевска рассказала, что Виктор Пестерников, которого подозревают в убийстве двух девочек, входил в доверие к другим детям, угощая их сухариками и газировкой. Как пишет Mash Siberia, мужчина выслеживал школьниц два дня. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению, однако вскоре сознался в убийстве и показал место, где спрятал тела. Известно, что он отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад.