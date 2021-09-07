СКР возбудил дело о халатности после убийства двух школьниц в Киселевске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) в отношении должностных лиц органов профилактики после убийства двух школьниц в городе Киселевске Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, в апреле 2009 года житель города Мыски был приговорен к десяти годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетнего. В 2019-м он освободился и был поставлен на административный надзор. «До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был», — пояснили в ведомстве.

О пропаже двух десятилетних девочек в Кузбассе стало известно 7 сентября. Днем ранее они не вернулись домой из школы, ночью родители обратились в полицию. Позднее были обнаружены их тела. По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего мужчину. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, однако затем сознался, что изнасиловал и задушил девочек, а также показал место, где спрятал тела.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух лиц, малолетних»).

