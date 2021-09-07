Жительница Киселевска рассказала о подозреваемом в убийстве десятилетних девочек

Виктор Пестерников, задержанный по подозрению в убийстве в Киселевске Кемеровской области двух десятилетних девочек, сначала общался с другими детьми. Об этом изданию NEWS.ru рассказала одна из жительниц города.

По словам россиянки, мужчина старался войти к детям в доверие, и поэтому девочки не побоялись пойти с ним. Женщина добавила, что он угощал мальчиков, которые играли во дворе, газировкой и сухариками, общался с ними, представляясь «дядей Витей».

«У него уже психология человека, который знает, как это делать, который втерся в доверие к детям. (...) Он эмоционально подготовил почву, чтобы дети ему доверились», — объяснила собеседница издания.

6 сентября две десятилетние школьницы из Киселевска не вернулись домой из школы, в ночь на 7 сентября их родители заявили в полицию о пропаже детей, позднее их обнаружили мертвыми. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего Виктора Пестерникова. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению, однако вскоре сознался в убийстве и показал место, где спрятал тела. Известно, что он отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад.

