Россия
 
Последние новости
Следователи подтвердили обнаружение тел пропавших школьниц в Киселевске
В Совфеде отвергли идею о сокращении влияния государства на экономику
Зюганов отказался комментировать роль своего зятя в коррупционном скандале
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьниц в Киселевске
Психолог заявил о недостатке полицейского контроля над педофилами
Проезд на МЦК в День города станет бесплатным 
Доктор Комаровский назвал поводы срочно показать рану врачу
Парикмахер назвал самые модные стрижки весны 2022 года
Обнаружен влияющий на тяжесть коронавируса фактор
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде призвали ужесточить наказания за преступления против детей

Сенатор Рязанский: в России нужно ввести обязательную химическую кастрацию для педофилов
Перейти в «Мою Ленту»
Валерий Рязанский
Валерий Рязанский
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Совфеде призвали ужесточить наказания за тяжкие преступления в отношении детей. В частности, необходимо ввести пожизненное заключение без рассмотрения смягчающих обстоятельств, а также обязательную принудительную химическую кастрацию для педофилов. С таким заявлением выступил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, передает РИА Новости. Данные меры продиктованы необходимостью обезопасить детей.

«Если листать в интернете региональную повестку о преступлениях против детей, становится просто страшно», — сказал Рязанский.

Сенатор также напомнил о случае, когда за преступления против ребенка насильника растерзала толпа и «народный гнев достиг такого предела». Он добавил, что тема ужесточения наказаний за преступления против детей уже поднималась в парламенте.

Ранее в Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов. Так в Федеральном собрании прокомментировали убийство двух 10-летних школьниц в Киселевске, которое совершил мужчина, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.

Происшествие, о котором идет речь, случилось 6 сентября. Две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело.

Следователи уже установили подозреваемого в расправе над школьницами. Им оказался 41-летний житель города Мыски. Мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочек, признался, что изнасиловал девочек и задушил их. Также он рассказал полицейским, где спрятал тела. Ранее 41-летний местный житель уже отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме предложили снять мораторий на смертную казнь для педофилов
Россиянин признался в убийстве пропавших школьниц
Пропавших по дороге из школы в Киселевске девочек нашли мертвыми