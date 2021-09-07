В Совфеде призвали ужесточить наказания за преступления против детей

В Совфеде призвали ужесточить наказания за тяжкие преступления в отношении детей. В частности, необходимо ввести пожизненное заключение без рассмотрения смягчающих обстоятельств, а также обязательную принудительную химическую кастрацию для педофилов. С таким заявлением выступил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, передает РИА Новости. Данные меры продиктованы необходимостью обезопасить детей.

«Если листать в интернете региональную повестку о преступлениях против детей, становится просто страшно», — сказал Рязанский.

Сенатор также напомнил о случае, когда за преступления против ребенка насильника растерзала толпа и «народный гнев достиг такого предела». Он добавил, что тема ужесточения наказаний за преступления против детей уже поднималась в парламенте.

Ранее в Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов. Так в Федеральном собрании прокомментировали убийство двух 10-летних школьниц в Киселевске, которое совершил мужчина, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.

Происшествие, о котором идет речь, случилось 6 сентября. Две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело.

Следователи уже установили подозреваемого в расправе над школьницами. Им оказался 41-летний житель города Мыски. Мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочек, признался, что изнасиловал девочек и задушил их. Также он рассказал полицейским, где спрятал тела. Ранее 41-летний местный житель уже отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад.