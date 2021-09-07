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Власти Кузбасса отреагировали на гибель двух десятилетних школьниц

Губернатор Цивилев: правительство Кузбасса окажет помощь семьям двух погибших школьниц
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Сергей Цивилев
Сергей Цивилев
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Власти Кузбасса окажут необходимую помощь семьям двух погибших десятилетних школьниц из Киселевска. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на своей странице в Instagram.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь», — прокомментировал глава Кузбасса.

Ранее в Госдуме отреагировали на убийство двух десятилетних школьниц в Киселевске. Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов предложил вернуть в России смертную казнь для педофилов.

О пропаже девочек из Киселевска стало известно 7 сентября. 6-го числа они не вернулись домой из школы, ночью родители обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Позднее были обнаружены их тела.

По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего местного жителя. Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, однако затем сознался, что изнасиловал и задушил девочек, а также показал место, где спрятал тела.

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