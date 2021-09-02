Силовые структуры
 
Последние новости
«Талибан» анонсировал удар лучшими силами по сопротивлению Панджшера
Заключенная притворилась другим человеком и сбежала из тюрьмы
Россия сорвала операцию иностранных спецслужб в Сирии
Родителям школьников дали совет по поводу слежки за детьми в интернете
Захарова отметила готовность «Талибана» развивать международные связи
В США отыскали пример «постдемократической Америки» в одном штате
Рогозин назвал сроки появления российской орбитальной станции
Адмирал рассказал о подлодке К-19 после обнаружения контейнера ее реактора
Жителям Финляндии выплатили компенсации за побочные эффекты вакцин от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин нашел и зарезал надругавшегося над его дочерью педофила

РЕН ТВ: в Самарской области задержали отца девочки по подозрению в убийстве педофила
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Самарской области правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве предполагаемого педофила, надругавшегося над его дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело 32-летнего Олега С. нашли с ножевым ранением в поселке Винтай. Он скрывался с конца августа после того, как был заподозрен в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Прежде мужчина жил в поселке Прибрежный. Там в его телефоне приятель увидел видео, на которых Олег С. совращает девочек, и сообщил об этом в полицию, уточняет Telegram-канал «112».

В ходе расследования выяснилось, что педофил уже не первый год охотится за детьми. Ранее он изнасиловал 11-летнюю девочку. Обе жертвы были хорошо с ним знакомы, потому что он дружил с их родителями.

Выяснилось, что отец одной из девочек нашел Олега С. раньше правоохранителей. Между ними произошел конфликт, в ходе которого, как утверждает подозреваемый, педофил сам наткнулся на нож и умер.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре
Российского тренера по вольной борьбе заподозрили в совращении школьниц
Россиянку осудили за торговлю собственными детьми
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
16:2631 августа

Стали известны подробности о выявленном в московском СИЗО движении АУЕ

15:2331 августа

Российских полицейских заподозрили в краже у покойника золотой цепи

14:4231 августа

Российский чиновник заявил о своей невиновности в убийстве любовницы

Силовые структуры00:0311 мая

«Их жизнь на зоне не стоит и гроша».

12 лет назад застрелили вора в законе Япончика. Как сегодня судят его убийц?
14:0031 августа

В Петербурге нашли находящегося в бегах топ-менеджера узбекской фармкомпании

12:3531 августа

Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках

12:1731 августа

Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство

Силовые структуры00:01 5 мая

«Откупиться от него никто не мог».

Как преступный мир крупного российского города оказался под властью сутенера
11:3631 августа

Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре

09:2531 августа

Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД

10:5931 августа

Киллерам вынесли приговор за убийство российского бизнесмена

Россия
Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Россиян возмутил заасфальтированный люк в Москве
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Путин прибыл на площадку ВЭФ
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Названо число работающих на удаленке россиян
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Японский гигант запретил сотрудникам курить дома
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Глава Минтруда заявил о выходе российского рынка на допандемийный уровень
Замглавы Минфина рассказал о попытке мошенников обмануть его
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина услышала шутку родителей и выгнала их из дома
Популярный комик рассказал о пережитой им звездной болезни
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
FESCO, NtechLab и «БИНОМ» приступили к реализации «умного порта» во Владивостоке
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Производство Tesla Roadster снова отложили
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
Стало известно, когда Genesis откажется от обычных двигателей
Chevrolet Trailblazer и ещё пять компактных кроссоверов для России
Присматриваемся к соперникам нового вседорожника
Совладелец АвтоВАЗа заявил, что автомобили Lada качественнее иномарок
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
В Челябинск привезли исторические экспонаты Царского села
Названы самые популярные российские направления для празднования Нового года
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
На Ольхоне открылась выставка стеклянных предметов искусства
Все материалы