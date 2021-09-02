Россиянин нашел и зарезал надругавшегося над его дочерью педофила

В Самарской области правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве предполагаемого педофила, надругавшегося над его дочерью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело 32-летнего Олега С. нашли с ножевым ранением в поселке Винтай. Он скрывался с конца августа после того, как был заподозрен в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Прежде мужчина жил в поселке Прибрежный. Там в его телефоне приятель увидел видео, на которых Олег С. совращает девочек, и сообщил об этом в полицию, уточняет Telegram-канал «112».

В ходе расследования выяснилось, что педофил уже не первый год охотится за детьми. Ранее он изнасиловал 11-летнюю девочку. Обе жертвы были хорошо с ним знакомы, потому что он дружил с их родителями.

Выяснилось, что отец одной из девочек нашел Олега С. раньше правоохранителей. Между ними произошел конфликт, в ходе которого, как утверждает подозреваемый, педофил сам наткнулся на нож и умер.