Российского тренера по вольной борьбе заподозрили в совращении школьниц

В Ленинградской области в сексуальном насилии заподозрили тренера по вольной борьбе

В Ленинградской области задержан подозреваемый в совращении школьниц 56-летний россиянин. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, о случившемся полицейские узнали от матери 13-летней девочки, отдыхавшей в летнем лагере в поселке Серово. Школьница рассказала, что пьяный тренер по вольной борьбе пришел ночью в номер к ней с подругой и стал касаться интимных мест. Утром полицейские задержали подозреваемого. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних») УК РФ.

24 мая сообщалось, что в Краснодаре задержали россиянина, заподозренного в сексуальном насилии над двумя 15-летними девочками.

