Охранник признался в надругательстве над ученицами российской школы

В Уфе завершено расследование дела против охранника коррекционной школы, которого обвинили в преступлении против половой неприкосновенности двух учениц. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 58-летний мужчина, работая в школе для слепых и слабовидящих людей, надругался над девочками 13 и 14 лет. Школьницы сообщили о произошедшем директору, которая сразу же обратилась в полицию.

Охранника задержали. На допросе он сознался в преступлении. Ему предъявили обвинение по пункту «а» части 3 и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.