Россиянин в 16 лет полюбил учительницу, завел детей и к 26 годам овдовел

Россиянин из Каменск-Уральска влюбился в школьного психолога во время обучения в коррекционной школе, женился на ней и овдовел к 26 годам. На эту историю обратил внимание Telegram-канал Mash.

Пара познакомилась, когда школьнику было 16 лет, а психологу — 31 год. Через несколько лет они начали встречаться, затем сыграли свадьбу и завели ребенка. Однако после того, как бывшая педагог-психолог забеременела вторым ребенком, молодой человек ушел из семьи.

Вскоре после расставания у бывшей возлюбленной россиянина диагностировали липосаркому. Она боролась с болезнью почти два года, но лечение оказалось безуспешным — женщина скончалась в январе 2020 года. За это время мужчина не интересовался жизнью бывшей жены и так и не увидел младшего сына.

После смерти бывшей жены он попытался оспорить свои права на детей и в настоящее время планирует забрать их у тещи.