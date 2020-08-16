«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь

Жительница Красноярского края Дарья, якобы забеременевшая от 10-летнего школьника, родила дочь. Об этом сообщает Starhit.

Мать и дочь чувствуют себя хорошо. Другие подробности не сообщаются.

О беременности Дарьи стало известно в середине января 2020 года. Учащаяся на тот момент в седьмом классе девочка решила сохранить ребенка. Региональное следствие возбудило уголовное дело, по данным которого в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. В эфире одной из телепередач она и ее 10-летний друг Иван рассказали о своей любви.

Позднее девочка рассказала о биологическом отце ее будущего ребенка. Им оказался не ее приятель Иван, а 16-летний подросток из ее родного города Железногорска. По словам семиклассницы, она долго не могла отойти от случившегося и решиться на признание родителям. Как выяснилось, ее изнасиловали.