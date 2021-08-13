Рецидивист изнасиловал школьницу после расправы над ее родственниками

В Иркутской области уголовник изнасиловал школьницу после убийства ее родных

В Иркутской области рецидивист изнасиловал школьницу после убийства ее родственников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозреваемый пришел в гости к дяде девочки. В ходе встречи между мужчинами завязался конфликт, затем гость ударил знакомого молотком. Далее злоумышленник позвал мать убитого и расправился с ней.

В доме также находилась девочка 13 лет. После двойного убийства, по информации канала, мужчина изнасиловал ребенка. Как ранее сообщалось, освободиться девочке удалось благодаря тому, что она отправила СМС однокласснице, где рассказала, что ее удерживает незнакомый мужчина. Мать одноклассницы тут же обратилась в полицию, благодаря чему девочку удалось вызволить.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице, врачи оказывают ей медицинскую и психологическую помощь.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в разговоре с «Говорит Москва» заявила, что сейчас главной задачей является стабилизация состояния ребенка и проработка вопроса о дальнейшем жизнеустройстве, поскольку мать девочки лишена родительских прав, ее опекуном была погибшая бабушка.

Преступление произошло в Тайшете в четверг, 12 августа. Мужчина убил 74-летнюю пенсионерку и ее 48-летнего сына и спрятал их тела в сарае. Прибывшие на место происшествия полицейские освободили школьницу и задержали подозреваемого — 45-летнего местного жителя. Оперативники допросили мужчину, он признался в двойном убийстве. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство.