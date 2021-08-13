Российского депутата-миллиардера обвинили в умышленном убийстве на Камчатке

Депутату Законодательного собрания Камчатского края и миллиардеру Игорю Редькину предъявили обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю.

В ведомстве уточнили, что следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве 30-летнего жителя поселка Озерновский, однако также проверяется версия обвиняемого о совершении убийства по неосторожности.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин признался в том, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. По его словам, инцидент произошел 2 августа. Он добавил, что готов предстать перед судом и понести соответствующее наказание.

По некоторым данным, в день преступления он находился в состоянии «сильнейшего алкогольного срыва», ездил по поселку на вездеходе и стрелял из карабина стоимостью более трех миллионов рублей.

11 августа Редькина поместили под домашний арест на два месяца.