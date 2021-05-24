Россиянин затащил школьниц на территорию детского сада и надругался над ними

В Краснодаре задержали россиянина, заподозренного в сексуальном насилии над двумя 15-летними девочками. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 23 мая 46-летний местный житель встретил двух школьниц на улице и угрозами заставил пойти с ним на территорию детского сада, находящегося неподалеку. Там россиянин надругался над девочками и скрылся.

Дома школьницы рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Против задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних»).