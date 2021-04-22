Насиловавший падчериц и их подруг россиянин сел на 24 года

В Кемерово суд приговорил местного 36-летнего жителя к 24 годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Он признан виновным по статьям 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц»).

Следствием и судом установлено, что с 2016-го по август 2018 года мужчина неоднократно насиловал падчериц и их подруг. Девочки никому не рассказывали о совершенных над ними преступлениях, опасаясь гнева родителей. Надругательства вскрылись случайно в 2018 году после того, как одна из потерпевших переписывалась с педофилом в соцсетях. Интимную переписку девочка вела на планшете знакомых, которые позже увидели сообщения и рассказали о них родителям подростка.

После этого мужчину задержали. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что первое сексуальное преступление он совершил еще в 2011 году, надругавшись над падчерицей. Всего по делу признаны потерпевшими семь девочек разного возраста, не достигших 16-летия.

В результате психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлены расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии. Он сотрудничал со следствием, вину признал.