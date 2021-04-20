Российские полицейские спасли пастуха-педофила от самосуда

Российские полицейские задержали в Дагестане пастуха-педофила, который похитил школьника и собирался его убить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, местные жители одного из пригородов Хасавюрта начали искать пропавшего ребенка. Через некоторое время его обнаружили в лесной зоне одного из поселков. Горожане собирались устроить самосуд над злоумышленником, который надругался над мальчиком. Однако их остановила полиция.

Как сообщает Telegram-канал Hue, задержанный находится в СИЗО. Ему вменяется статья 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Уточняется, что ранее он привлекался по аналогичному эпизоду, а также за кражи, наркотики и заражение ВИЧ.

Ранее в Бурятии задержали помощника пастора евангелистской церкви — он подозревается в совращении детей. Россиянин примкнул к общине после освобождения из тюрьмы, он отбывал наказание за убийство.