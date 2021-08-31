Россиянину отменили приговор за педофилию после признания школьниц в его оговоре

Дело осужденного по оговору за педофилию на 13 лет россиянина пересмотрят

Мосгорсуд отменил приговор Сергею Жалобе, осужденному на 13 лет за сексуальное насилие над школьницами, которые признались, что оговорили мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

Дело о педофилии направили на новое рассмотрение.

Ранее, в октябре 2020 года, суд приговорил 61-летнего москвича Жалобу к 13 годам строгого режима. Две школьницы уверяли, что незнакомый мужчина мастурбировал перед ними в подъезде, поэтому они побоялись выходить из дома и прогуляли уроки. Жалоба отрицал все обвинения, объясняя, что разносил визитки по жилым домам. Из записи камеры видеонаблюдения следует, что из подъезда девочек он вышел через две минуты.

В ходе следствия школьницы признались, что оговорили незнакомого мужчину, так как думали, что полиция его не найдет. Прогуляв занятия, они испугались родителей и решили «переключить внимание» на «другую тему», выдумав историю с педофилом.