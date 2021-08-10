Россиянку осудили за торговлю собственными детьми

В Красноярском крае к 17 годам колонии общего режима приговорена 30-летняя россиянка, продававшая собственных детей извращенцам. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2018 году осужденная регулярно отдавала своих детей трех и пяти лет знакомому 64-летнему педофилу, который за надругательства над малышами платил женщине тысячу рублей. Но однажды извращенец решил заработать и отвез пятилетнего ребенка своим знакомым 50 и 58 лет, которые совершили с ним насильственные действия.

После того как о происходящем в городе Ужур стало известно следователям, СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 132 («Преступление против половой неприкосновенности») УК РФ и 271 («Торговля людьми») УК РФ.

Суд приговорил 64-летнего педофила к 23 годам заключения, а 58-летнего мужчину, к которому он возил ребенка, к 12,5 года лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Еще один 50-летний мужчина, участвовавший в насилии над ребенком, был признан невменяемым, его отправили в психиатрическую лечебницу, где к нему применят принудительные меры медицинского характера.

В середине июля сообщалось о семейной паре из Москвы, которая в течение двух лет в целях воспитания связывала десятилетнего ребенка и заклеивала ему рот.