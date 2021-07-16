Россияне два года связывали ребенка и заклеивали ему рот в воспитательных целях

В Москве ребенку в течение двух лет заклеивали рот и связывали в целях воспитания

В Москве родители в течение двух лет в целях воспитания связывали десятилетнего ребенка и заклеивали ему рот. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.

По данным ведомства, мать и отчим издевались над мальчиком по малозначительным поводам. Ради воспитания они погружали голову ребенка в ведро с водой, из-за чего он не мог дышать.

«[Мальчика] заставляли длительное время заниматься спортом, подвергая запредельным для его возраста физическим нагрузкам, допускали унизительное и оскорбительное обращение с ним», — добавили в прокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что пострадавшего ребенка передали родному отцу, его жизни ничего не угрожает.

Перовский районный суд Москвы приговорил мать ребенка к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания до наступления 14 лет у ее второго ребенка, отчима — к такому же сроку без отсрочки. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Омской области годовалого мальчика несколько месяцев избивали и пытали. Его доставили в больницу со следами пыток и побоев, отбитой селезенкой и рахитом от недоедания.

