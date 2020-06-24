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Родители решили «вылечить» сына-гея от гомосексуализма операцией на мозге

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Фото: @arokhassanov

В Казахстане родители 29-летнего Бекзата Мукашева решили «вылечить» своего сына-гея от гомосексуализма операцией на мозге. Об этом на своей странице в Instagram написал его молодой человек Арман Хассанов.

По его словам, родители Мукашева отказываются принимать тот факт, что их сын — гей, неоднократно запирали его дома и избивали. Как утверждает Хассанов, его также выслеживали и угрожали. Несколько раз молодые люди пытались сбегать, но их все равно находили и возвращали домой. «В январе они сделали ему операцию на голове, считая, что врожденная гидроцефалия, которая не несла вреда его здоровью, влияет на то, что он гей. Они считали, так Бекзат перестанет быть геем», — пишет он.

Хассанов добавил, что после этого они смогли сбежать в Россию, однако Мукашеву пришлось вернуться в Казахстан, чтобы сделать загранпаспорт, обратно вылететь он не успел — границы закрылись из-за коронавируса. «Они до сих пор силой удерживают его дома, не дают нам связаться и не разрешают адвокатам увидеть его», — резюмировал он.

5 июня издание Deutsche Welle сообщило, что представительство федеральных земель Германии — Бундесрат — одобрило закон, запрещающий репаративную (конверсионную) терапию для изменения гомосексуальной ориентации на гетеросексуальность. Отмечается, что проведение процедур для «исправления» гомосексуальности теперь может караться тюремным заключением до года. Также запрещается реклама и посредничество в таких услугах — за них грозит штраф до 30 тысяч евро (более 2,3 миллиона рублей). Закон запрещает любые меры, направленные на изменение или подавление сексуальной ориентации как несовершеннолетних, так и взрослых, если это основано на обмане или принуждении. При этом в случае с детьми под ответственность могут попасть и их родители, подтолкнувшие к этому.

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