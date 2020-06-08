Россиянин потребовал ограничить бывшую жену в родительских правах из-за сына-гея

Житель одного из регионов России больше года судится с бывшей женой, требуя, чтобы ее ограничили в родительских правах из-за того, что ее старший сын открытый гей. Суды встали на сторону матери, региональная уполномоченная по правам ребенка — на сторону отца, сообщает «Российская ЛГБТ-сеть».

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Мужчина обратился в суд в феврале 2019 года. В своем иске он отмечал, что старший сын женщины, который живет отдельно от матери, не скрывает своей сексуальной ориентации и тем самым якобы негативно влияет на его младших детей: их нравственность и здоровье.

В августе того же года суд первой инстанции встал на сторону экс-супруги и постановил, что гомосексуальность одного из детей не может быть причиной ограничения родительских прав. Россиянин подал второй иск и захотел, чтобы его ребенок жил с ним. В мае 2020 года суд отказал ему в этом.

При этом на сторону россиянина встала уполномоченная по правам ребенка, но ее имя не называется. Мужчина вступил с детским омбудсменом в переписку, и в своем ответе она поддержала его, сказав, что «есть серьезная опасность, что дети, общаясь со сводным братом, могут приобрести нетрадиционное сексуальное поведение». Уполномоченная по правам ребенка ссылалась на мнение «многих ученых» о том, что «гомосексуализм — это психическое заболевание».

Юрист «Российской ЛГБТ-сети» Александр Белик отметил, что по закону сексуальная ориентация человека не может считаться основанием для принятия судебного решения, если речь не идет о преступлениях на почве ненависти.

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