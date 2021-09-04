Мать подозреваемого в педофилии убитого самарца рассказала о нем

Мать жителя Самары, подозреваемого в изнасиловании девочек, рассказала о сыне. Слова женщины передает RT.

По мнению матери, у сына никогда не было склонности к педофилии, он часто приглядывал за детьми знакомых. «Почему-то Олега постоянно оставляли с девчонками. С мужиком… Ну кто так делает?», — сказала она.

Женщина добавила, что ее сын мог допустить насилие под воздействием алкоголя. «Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было — не знаю. Почему он так с детьми поступил… Уму непостижимо», — выразила недоумение мать.

Ранее в поселке Винтай Самарской области обнаружили тело 32-летнего мужчины с ножевым ранением. Отмечается, что он начал скрываться с конца августа 2021 года, после того как его заподозрили в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Позднее правоохранительные органы задержали отца девочки, который подозревается в убийстве предполагаемого насильника.

В ходе расследования выяснилось, что педофил уже не первый год охотится за детьми. Ранее он изнасиловал 11-летнюю девочку. Обе жертвы были хорошо с ним знакомы, потому что он дружил с их родителями.