СКР возбудил дело об убийстве обвиняемого в педофилии россиянина

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства подозреваемого в сексуальном насилии над девочками жителя поселка Винтай Самарской области, закопанное тело которого нашли в лесу с ножевым ранением. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления СКР.

На причастность к смерти мужчины проверяется местный житель 1987 года рождения. Его задержали 2 сентября. Предположительно, он является отцом одной из девочек, над которой надругался погибший.

Расследование дела, возбужденного в отношении погибшего по части 4 статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет»), продолжается.

Как ранее сообщалось, погибший скрывался с конца августа, после того как был заподозрен в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Прежде мужчина жил в поселке Прибрежный. В его телефоне приятель увидел видео, на которых он совращает девочек, и сообщил об этом в полицию.

Как выяснилось, ранее мужчина изнасиловал еще одну 11-летнюю девочку. Обе жертвы были хорошо с ним знакомы, потому что он дружил с их родителями.