Обвиняемого в убийстве школьниц в Киселевске арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца Виктора Пестерникова, убившего двух школьниц в Кузбассе

Обвиняемый в убийстве двух школьниц в Киселевске Виктор Пестерников арестован на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Центральный районный суд Кемерова арестовал до 7 ноября 2021 года 41-летнего Виктора Пестерникова, обвиняемого в убийстве двух десятилетних девочек.

Пестерников признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Видео следственного эксперимента с обвиняемым опубликовал YouTube-канал Следственного комитета России. На кадрах Пестерников в наручниках показывает правоохранителям место на улице, где встретил своих жертв. Далее он открывает дверь частного дома, в котором произошло преступление. В доме мужчина рассказывает, как убивал девочек. На следующем кадре обвиняемый сидит за решеткой и на вопрос о полном признании своей вины отвечает положительно.

Ранее, 9 сентября, предполагаемому убийце двух девочек в Киселевске было предъявлено обвинение. Ему вменяется убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление — изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Ранее обвиняемый был осужден на десять лет за насильственные действия сексуального характера, в 2019 году он вышел на свободу.

7 сентября СКР возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики после убийства двух школьниц в городе Киселевске Кемеровской области.

6 сентября 2021 года в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве двух школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции. Тела детей были обнаружены в заброшенном доме. Подозреваемый сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек.