Арендованный дом подозреваемого в убийстве школьниц в Киселевске попал на видео

Дом, в котором были убиты школьницы из Киселевска, подозреваемый арендовал 3 недели назад

Арендованный дачный дом, в котором были убиты две десятилетние девочки из Киселевска Кемеровской области, попал на видео. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны заросший участок и ветхий дачный дом с пластиковыми окнами. Одно из окон открыто. Возле забора лежат доски. За домом расположена лесополоса.

Как сообщили агентству в Следственном комитете России (СКР), дом, в котором были убиты школьницы, находится в аренде. Подозреваемый в убийстве девочек Виктор Пестерников снял его три недели назад, там он и совершил преступление.

Ранее, 8 сентября, сообщалось, что в частный сектор к заброшенному дому подозреваемый со школьницами могли доехать на такси. Водителю Пестерников представился их дедушкой.

6 сентября 2021 года в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве двух школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции. Позже тела детей были обнаружены в заброшенном доме. Мужчина сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек.

Подозреваемым оказался 41-летний житель кемеровского города Мыски. Ранее он был осужден на 10 лет за насильственные действия сексуального характера, в 2019 году он вышел на свободу.