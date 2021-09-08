Появилась новая версия похищения школьниц в Киселевске

Подозреваемый в убийстве школьниц в Киселевске мог увезти их на такси к заброшенному дому

Появилась новая версия похищения 10-летних девочек в городе Киселевске Кемеровской области. Предположительно, к месту преступления подозреваемого и школьниц подвез таксист. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

41-летний Виктор Пестерников подстерег девочек днем после выхода из школы, купил им сладостей и увел в сторону гаражей. После чего он взял такси и увез школьниц в частный сектор к заброшенному дому на такси. Водителю Пестерников представился их дедушкой.

Мужчина и две школьницы доехали до частного сектора и вышли возле нежилых заброшенных домов. Однако это не смутило таксиста. По словам местных жителей, он часто стоит около Торгового центра «Кручар» на улице Томской. Его имя и фамилия пока неизвестны.

Правоохранительные органы пока информацию официально не подтвердили.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве двух школьниц в Киселевске, отследив его по камерам видеонаблюдения. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции. После чего, тела детей были обнаружены в заброшенном доме. Мужчина сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек.

Подозреваемым оказался 41-летний житель кемеровского города Мыски. Он был осужден на 10 лет за насильственные действия сексуального характера, в 2019 году он вышел на свободу.