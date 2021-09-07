Полицейские отследили по камерам подозреваемого в убийстве девочек в Киселевске

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве двух школьниц в Киселевске, отследив его по камерам видеонаблюдения. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, полицейские изучили информацию с видеозаписей и вышли на след ранее судимого жителя Кемеровской области. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции. После чего, тела детей были обнаружены в заброшенном доме.

Волк отметила, что полиция работала вместе с поисковиками-волонтерами.

7 сентября сообщалось, что подозреваемый дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии. Он сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек 10 лет, которые 6 сентября не вернулись из школы. 41-летний житель кемеровского города Мыски был осужден на 10 лет за насильственные действия сексуального характера, в 2019 году он вышел на свободу.