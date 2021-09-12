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Мигранты устроили драку с поножовщиной в Ленинградской области

Мигранты устроили драку во время празднования дня рождения в Луге Ленинградской области
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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Мигранты устроили драку с поножовщиной во время празднования дня рождения в городе Луга Ленинградской области. Об этом пишет портал 78.гu со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Один из дебоширов праздновал день рождения, отмечает издание. Во время внезапно вспыхнувшей ссоры именинник напал на одну из присутствовавших и ударил ее ножом в ногу. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали трех граждан Армении.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. Полицейские изъяли три ножа и возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

14 августа в Челябинской области два российских чиновника устроили поножовщину. Инцидент произошел в администрации Кунашакского района. Один пострадавший в данный момент попал в реанимацию. Имена участников конфликта не называются. Глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов и представители полиции от комментариев отказались.

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