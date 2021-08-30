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Российского депутата обвинили в избиении соседа по гаражу

Свердловского депутата обвинили в избиении соседа по гаражу
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Александр Шабанов
Александр Шабанов
Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

В Свердловской области депутата обвинили в избиении соседа по гаражу. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Пострадавший Сергей Гудков заявил, что конфликт со свердловским депутатом Александром Шабановым длился около двух месяцев. В субботу, 28 августа, сосед попросил народного избранника убраться возле гаража, так как территория заросла травой. Россияне повздорили на эту тему, после этого, как заявил пострадавший, Шабанов накинулся на него, «уронил и давай пинать».

Шабанов входит в Думу артемовского городского округа. Издание направило туда запрос о разъяснении инцидента, пока ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области два российских чиновника устроили поножовщину. Инцидент произошел в администрации Кунашакского района в ночь на субботу, 14 августа. Одного пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

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