Избиение украинского депутата девушкой попало на видео

Журналистка Ирма Крат попыталась избить народного депутата Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Никиту Потураева. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале Klymenko Time.

Инцидент произошел во время выступления политика на пресс-конференции. Поначалу девушка снимала его речь на видео, но затем дважды попыталась ударить выступающего по лицу. Первые два удара Потураев смог отбить, однако третья попытка журналистки увенчалась успехом. Нападавшую тут же увели сотрудники охраны.

Сама Крат объяснила свой поступок открытием рынка земли на Украине. По ее словам, депутаты партии «Слуга народа» не сдержали свое обещание провести референдум по этому вопросу.

1 июля на Украине вступил в силу закон об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения. Он позволит украинцам продавать землю другим физическим лицам (гражданам Украины), но не более 100 гектаров в одни руки. Большинство граждан страны выступают против открытия земельного рынка, так как боятся, что после этого землю начнут скупать олигархи и иностранцы.

Ирма Крат в 2014 году была задержана пророссийскими активистами в Славянске (Донецкая область). В 2016 году ее вместе с другими участниками поймали за попытку поджечь здание посольства России в Киеве. Акция проводилась в поддержку арестованной на российской территории украинской военнослужащей Надежды Савченко.