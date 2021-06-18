Украинскому депутату пригрозили уголовным делом за призыв расстрелять оппозицию

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» пригрозила уголовным делом депутату Верховной Рады Никите Потураеву, призывавшему расстрелять коллег. Об этом сообщается на сайте политсилы.

ОПЗЖ заявила, что последовательно выступает против повышения зарплат чиновникам, что вызвало «истерику у власти» при рассмотрении поправок в закон о Национальном совете по телевидению и радиовещанию.

«Типичный представитель правящей партии Никита Потураев выразил сожаление, что Украина остается демократическим государством. Он пригрозил расстрелом ОПЗЖ, которая последовательно защищает интересы простых людей. Он выразил настроение всей Зе-команды», — сказано в заявлении.

Партия требует дать правовую оценку заявлению Потураева, которое, по мнению ОПЗЖ, является разжиганием ненависти и призывом к физической расправе над оппозицией. «Мы будем добиваться открытия уголовного дела по этому факту и немедленного снятия этого "слуги народа" с поста председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики», — пообещали в партии.

Потураев во время своего выступления в Раде заявил, что эпоха бедности и эпоха вранья в стране закончатся, когда народ расстреляет фракцию ОПЗЖ, «совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины». «К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе с остальными фракциями этого парламента», — добавил он.

После этого в парламенте случилась драка.