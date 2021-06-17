В Раде заявили о терроре власти после призыва расстрелять оппозицию

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что прозвучавший в парламенте призыв расстрелять его коллег свидетельствует о терроре, который проводит власть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нацистская выходка [депутата от пропрезидентской "Слуги народа" Никиты] Потураева с призывом расстреливать депутатов ОПЗЖ — это не случайность, это элемент внутренней политики действующего режима. Власть использует террористические методы управления государством так же, как это делала гитлеровская НСДАП», — сказал Кузьмин.

По словам депутата, «визитной карточкой действующего украинского режима» стали запугивание населения, репрессии и разжигание конфликтов.

Ранее Потураев во время своего выступления заявил, что эпоха бедности и эпоха вранья в стране закончатся, когда народ «вытянет» фракцию, «совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины», и расстреляет.

«К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе с остальными фракциями этого парламента», — добавил Потураев.

После этого в Верховной Раде началась драка.